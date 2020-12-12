В Ровно на атомной электростанции произошло загадочное ЧП

Сегодня, 12 декабря, энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.
Об этом информирует пресс-служба станции.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.
Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется.
Энергоблок №2 Ровненской АЭС на данный момент функционирует. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.
Напоним, 10 декабря, произошло аварийное отключение второго энергоблока на финской АЭС "Олкилуото".