В Ровно на атомной электростанции произошло загадочное ЧП

Сегодня, 12 декабря, энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

Об этом информирует пресс-служба станции.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется.

Энергоблок №2 Ровненской АЭС на данный момент функционирует. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

Напоним, 10 декабря, произошло аварийное отключение второго энергоблока на финской АЭС "Олкилуото".