Скачать
Суббота, 12.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
Россия поставила вопрос ребром: кто и как может помочь Украине вернуть Донбасс
В Москве мужчина убил ребенка, выпрыгнув вместе с ним из окна
В Москве мужчина убил ребенка, выпрыгнув вместе с ним из окна
Красивые поздравления с Днем сухопутных войск ВС Украины 2020 на украинском
Красивые поздравления с Днем сухопутных войск ВС Украины 2020 на украинском
УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 13-го тура чемпионата Украины по футболу

В Ровно на атомной электростанции произошло загадочное ЧП

В Ровно на атомной электростанции произошло загадочное ЧП
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф

Сегодня, 12 декабря, энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

Об этом информирует пресс-служба станции.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.
Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется.

Будущее российской энергетики: плавучая атомная электростанция

Энергоблок №2 Ровненской АЭС на данный момент функционирует. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

Напоним, 10 декабря, произошло аварийное отключение второго энергоблока на финской АЭС "Олкилуото".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АЭС, Ровно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Смотрели со слезами": нашумевшее видео со школьницей на гололеде оценили родные девочки
02 Обледеневший Киев попал на сказочные фото
03 Харьков вслед за Киевом превратился в каток (видео)
04 Американские разведчики совершили опасный маневр у оккупированного Россией Крыма
05 Теперь в регионе новый главный: что происходит в Харькове без Кернеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта
Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта
Врачу неотложки запретили возвращаться на работу из-за твита о коронавирусе
Врачу неотложки запретили возвращаться на работу из-за твита о коронавирусе
Малышку звали Ева: появились детали и видео с места двойного самоубийства в Москве
Малышку звали Ева: появились детали и видео с места двойного самоубийства в Москве
&quot;Хорошая была бы пара?&quot; В сети обсуждают новую подругу Димы Билана
"Хорошая была бы пара?" В сети обсуждают новую подругу Димы Билана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь