Разогнался на летней резине по гололеду: в Киеве машина разбилась всмятку в ДТП (видео)

Утром 12 декабря в Оболонском районе столицы произошло ДТП - легковой автомобиль мчался по проспекту и вылетел с дороги.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Метров 20 неуправляемая машина Audi неслась по тротуару, где на ее пути встретились столбики, забор и три припаркованных авто, остановиться смогла только в дереве", - говорится в сообщении.

Очевидец происшествия рассказал, что виной ДТП стала летняя резина.

"Вот такое ДТП произошло у нас тут возле Дрим Тауна. Вот видите летняя резина скорость и и может быть до 100 км/час, а может и меньше. Человек летел по проспекту и вылетел. Хорошо, что не было никаких пешеходов. А так это убийцы", - говорит он.

Он добавил, что водителя забрала скорая. Кроме того, водитель скорее всего был не пристегнут ремнем безопасности.