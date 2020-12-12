"С настроением все в порядке": фото новогодних украшений в Одессе развеселило сеть

В Одессе горожане оригинально украсили квартиру к Новому году. Окна, которые выходят на улицы города, шутники завесили гирляндами с необычной надписью.

Фото показали в аккаунте "Ху ** ая Одесса" в Инстаграм.

На поселке Котовского в Одессе в окне повесили гирлянды с надписью Ты л * х. Украинцы активно высмеивают такой новогодний декор.

"Какой район такие и надписи", " Стыд. Чисто уровень наших людей" - и многое другое пишут в комментариях.

Отметим, что поселок Котовского в Одессе это что-то вроде Троещины в Киеве, считается самым криминогенным и неблагополучным районом города.