Ударил напарника кирпичом и угнал машину: на автомойке в Харькове случилось курьезное ЧП

В Харькове ночью 11 декабря до Холодногорского отдела полиции поступило сообщение от хозяина автомойки о том, что работник его предприятия завладел автомобилем «Toyota» и исчез.

Об этом информирует пресс-служба полиции Харковской области.

Отметим, что 27-летний мужчина ударил кирпичом по голове своего 31-летнего партнера, забрал у него ключи от машины, которая стояла на обслуживании, и поехал на ней с территории автомойки.

Правонарушителя задержали. Следственным открыто уголовное производство, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 25 сентября в Украине вступили в силу новые наказания за кражу и угон транспортных средств. Вместо штрафа предусматривается ограничение или лишение свободы.