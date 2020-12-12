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Новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал Евгений Горбач

Новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал Евгений Горбач
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф

11 декабря 2020 новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал киевский предприниматель Евгений Горбач. Эту информацию сам Горбач подтвердил в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, в этот день Евгений приобрел 70% ООО «Аграрный маркетинговый центр», которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО «РСГП «Столичный».

В то же время, Евгений Горбач опроверг сообщения о якобы рейдерских атаках на рынок «Столичный».

Евгений Горбач сообщил о намерениях уже в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка «Столичный» во избежание каких-либо недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного собственника рынка, он не будет осуществлять шагов, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия, и убежден в его стабильной работе накануне новогодних и рождественских праздников.

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Телеграф
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