Пьяный водитель устроил стрельбу по очевидцам ДТП в Киеве (видео)

В Святошинском районе Киева на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП, которое закончилось стрельбой одного из его участников.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На проспекте Леся Курбаса, 10Ж, в крайнем правом ряду стоял припаркованный автомобиль ГАЗель. Внезапно на большой скорости в его заднюю часть влетает Volkswagen", - говорится в сообщении.

После столкновения водитель минивэн вышел их машины и начал убегать. Очевидцы аварии решили догнать преступника, однако их испугал звук выстрелов со стороны убегающего.

В момент ДТП в ГАзеле, кроме водителя, находилась женщина с ребенком.

"В аварии женщина получила травмы и ей пришлось воспользоваться помощью врачей скорой помощи", - рассказали очевидцы.

Сейчас нетрезвого стрелка ищут правоохранители.