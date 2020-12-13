Во Львовской области мужчина поджег полицейский участок: фото "героя"

Вчера, 12 января произошло возгорание в участковом пункте полиции в городе Новояворовск. Оказалось, неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Работники ДСНС погасили огонь - в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконника здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

Полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель. Парню грозит наказание - лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас решается вопрос о его задержании.

Отметим, что в комментариях люди поддерживают отнюдь не полицию. "Жаль парня, зачем он так поступил? Через такую шутку может сидеть", "парня и родителей жалко, но зная предвзятость работников Яворивского полиции, искал бы корни такого уступку глубже", "Наверное парню накипело", - пишут под постом.

Напомним, 21 ноября неподалеку станции метро Академгородок случился пожар в маршрутке. Автобус полностью сгорел. Водитель сообщает о поджоге.