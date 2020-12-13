Машины в кюветах, погиб подросток: появились фото и видео аварий под Киевом из-за гололеда

Сразу три дорожно-транспортных происшествия произошло под Киевом за сегодня утро, 13 декабря. Одна из аварий стала смертельной, у других есть пострадавшие.

Об этом информируют местные Телеграмм каналы.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Киев-Знаменка. Автомобиль Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ: двое погибло, один травмирован.

В результате столкновения 46-летний водитель авто ВАЗ погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи. Травмы получил и 47-летний водитель легковушки Renault, его с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Также сегодня на трассе Киев-Житомир внедорожник "Лексус" Вылетел в кювет и остановился уже только на крыше. Буквально через несколько километров с трассы съехала фура, её развернуло боком.







Напомним,в Святошинском районе Киева на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП, которое закончилось стрельбой одного из его участников.