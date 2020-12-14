Мы за вами придем: скандал с угрозами венграм в Закарпатье получил новый виток

На Закарпатье неизвестные в очередной раз попытались раздуть конфликт между украинцами и венграми. Теперь провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ.

Об этом сообщает местное издание Голос Карпат.

На стене нацарапали: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Отмечается, что надпись была сделана от имени "Правого сектора".

В ответ в сельском совете негативно отреагировали на такие действия.

"К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач", - говорят представители ОТГ.

Они надеются, что подобное впредь не повторится.