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Мы за вами придем: скандал с угрозами венграм в Закарпатье получил новый виток

Мы за вами придем: скандал с угрозами венграм в Закарпатье получил новый виток
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф

На Закарпатье неизвестные в очередной раз попытались раздуть конфликт между украинцами и венграми. Теперь провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ.

Об этом сообщает местное издание Голос Карпат.

На стене нацарапали: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Отмечается, что надпись была сделана от имени "Правого сектора".

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В ответ в сельском совете негативно отреагировали на такие действия.

"К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач", - говорят представители ОТГ.

Они надеются, что подобное впредь не повторится.

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Закарпатье, Правый сектор.

Автор:

Телеграф
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