Разгромил окно и ранил полицейского: пьяный мужчина устроил дебош в Киеве (видео)

Вечером понедельника, 14 декабря, в Киеве на Академгородке полиция задержала мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Сегодня на Академгородке пьяный мужик разбил стекло в патрульном автомобиле", - говорится в сообщении.

Автор видео с места происшествия рассказал, что осколки разбитого стекла попали в лицо сотрудницы Нацполиции и ранили ее.

Дебошира задержали. Как сильно пострадала девушка-полицейский не сообщается.

Напомним, в селе Богдановцы Деражнянского района 39-летний мужчина с проблемами с психическим здоровьем отстреливался от полицейских и медиков из ружья.