"Забыли проклеить синей изолентой": конфуз с Шулявским мостом в Киеве вызвал смех в сети

В Киеве на Шулявском мосту обвалились недавно установленные столбы освещения, очевидцы сообщают, что вследствие происшествия пострадали несколько автомобилей.

В сети появились новые кадры с места происшествия.

По сообщению PavlovskyNews, в ДТП чуть не попала журналистка Инга Мезеря.

Тем временем, журналист Евгений Куксин напомнил, что ремонт моста обошелся бюджету Киева почти в миллиард гривен.

Отреагировал на происшествие и бывший нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук.

"На недавно реконструированном Шулявском мосту устали фонари. А вы о гололеде в столице... Наивные ей Богу", - написал Мосийчук.

Не обошлось и без шуток.

"Посоветуйте надежный клей по металлу и бетону, другу нужно", - шутят в сети.

Напомним, в сети наглядно показали, почему рухнули столбы на Шулявском мосту.