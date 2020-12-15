"Забыли проклеить синей изолентой": конфуз с Шулявским мостом в Киеве вызвал смех в сети

В Киеве на Шулявском мосту обвалились недавно установленные столбы освещения, очевидцы сообщают, что вследствие происшествия пострадали несколько автомобилей.
В сети появились новые кадры с места происшествия.
По сообщению PavlovskyNews, в ДТП чуть не попала журналистка Инга Мезеря.
Тем временем, журналист Евгений Куксин напомнил, что ремонт моста обошелся бюджету Киева почти в миллиард гривен.
Отреагировал на происшествие и бывший нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук.
"На недавно реконструированном Шулявском мосту устали фонари. А вы о гололеде в столице... Наивные ей Богу", - написал Мосийчук.
Не обошлось и без шуток.
"Посоветуйте надежный клей по металлу и бетону, другу нужно", - шутят в сети.
Напомним, в сети наглядно показали, почему рухнули столбы на Шулявском мосту.