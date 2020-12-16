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Среда, 16.12.2020
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"Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть

"Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф

Вчера, 15 декакбря в Умани, работники Укртрансбезопасности потребовали для остановки водителям двух грузовых автомобилей, чтобы провести взвешивания. Однако водители проигнорировали. Экипаж инспекторов  патрульной полиции взялся догонять нарушителей и остановил оба транспортных средства.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

Во время разговора водители отказались предъявлять какие-либо документы и на законное требование вернуться назад для взвешивания не реагировали. В это время к грузовым автомобилям подъехали несколько автомобилей с которых выбежали неизвестные лица - около 25 мужчин и открыли борта на прицепах. В результате чего зерно высыпалось на дорогу. После этого неустановленные лица быстро скрылись.

В это же время патрульным поступило еще одно сообщение об открытии бортов на еще 3 фурах, которые отстаивались на автозаправочной станции неподалеку.

В комментариях люди выражают разочарование в полиции, говорят, что похоже на какой-то заговор.

 

Напомним,  в пригороде Одессы ночью водители-дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Одесса, протестуя против установки весовых комплексов.

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Полиция, Умань.

Автор:

Телеграф
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