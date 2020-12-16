Феерическое признание в любви сняли на видео в Одессе

В Одессе мужчина оригинально признавался в любви жене просто посреди улицы с активным движениям машин.
Видео опубликовали на канале "Ху**ая Одесса"
Происшествие случилось по улице Дальницкой. Мужчина сидел, раскинув руки, пока его объезжали машины и что-то кричал.
"Ты когда-то такое видела? Никогда ты такого не видела!" - выкрикивал он.
Поле чего рассказал очевидцам, что так он доказывал любовь к своей жене. Правда, она этого не видела, так как в этот момент была дома. Вероятно, он был пьян.
Напомним, на Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги.