Феерическое признание в любви сняли на видео в Одессе

В Одессе мужчина оригинально признавался в любви жене просто посреди улицы с активным движениям машин.

Видео опубликовали на канале "Ху**ая Одесса"

Происшествие случилось по улице Дальницкой. Мужчина сидел, раскинув руки, пока его объезжали машины и что-то кричал.

"Ты когда-то такое видела? Никогда ты такого не видела!" - выкрикивал он.

Поле чего рассказал очевидцам, что так он доказывал любовь к своей жене. Правда, она этого не видела, так как в этот момент была дома. Вероятно, он был пьян.

Напомним, на Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги.