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Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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"Тестов слишком мало, но можете сделать его за свои деньги" - объяснила врач пациентке в Днепре

"Тестов слишком мало, но можете сделать его за свои деньги" - объяснила врач пациентке в Днепре
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф

Учительница из Днепра рассказала, как занижают статистику по коронавирусу в Украине. Она поделилась своей историей.

Об этом рассказала «Телеграфу» молодая учительница из Днепра Анастасия.

Женщина отметила, что две недели назад у нее пропало обоняние и вкус. Температура была 37,4-37,5, недомогание, слабость, начался сильный кашель. А до него заболело горло - с этими симптомами она обратилась в больницу.
По словам учительницы, ее отправили на больничный и сказали делать тест, который стоит тысячу гривен, за свои деньги.

Такое заявление в больнице женщине объяснили тем, что «тестов слишком мало». А так как у учительницы была легкая форма, то без теста, якобы, можно обойтись. Сказали, что тест могут сделать по выздоровлению, но только если предоставит тест, который сделала самостоятельно.

«И вот если я его предоставлю, тогда по окончанию лечения уже отправят меня на бесплатный тест, чтобы удостовериться, что я выздоровела», - говорит она.

Кроме того, женщина отмечает, что если учителю подтверждают коронавирус, то его класс отправляют на карантин на неделю. У ее коллеги, у которой подтвердился коронавирус, класс закрыли.

«Я тоже классный руководитель, и так как у меня нет официального подтверждения этой болезни, мой класс учится очно. Вроде никто из моих подопечных не заболел, но ведь они могли перенести заболевание как ОРВИ»

Напомним, в Украине продолжает распространяться коронавирус. Не смотря на то, что в общем по стране видна тенденция на снижение числа больных, некоторые регионы продолжают ставить антирекорды COVID-19.

О том, почему же не делают тесты и не выздоровевших людей выписывают на работу читайте в материале «Телеграфа»: Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра

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Все по теме:

Украина, Днепр, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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