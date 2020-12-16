Под Киевом задержали целую банду: преступникам грозит крупный срок за разбой, похищения и вымогательства (фото

В Киевской области задержали пятерых фигурантов громкого дела о похищении частного предпринимателя в селе Софиевская Борщаговка, у которого требовали надуманный долг в размере 2 миллиона долларов.

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Лидера и одного из участников преступной группировки правоохранителям удалось задержать еще в ноябре, по горячим следам. Сейчас же, задержали еще 5 злоумышленников, которые были исполнителями похищения.

По месту их жительства, полицейские изъяли вещественные доказательства, а также оружие, боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи и другие улики. Преступники передвигались на автомобиле, его также изъяли.

В ОПГ входили киевляне и иностранцы. На их счету не только похищение, а и другие преступления, которые они совершали на территории Киевской области. Фигурантов дела задержали, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанным сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, наказывается лишением свободы сроком от 5 лет ), ч. 3 и 5 ст. 185 (кража, наказывается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет), ч. 4 ст. 187 (разбой, наказывается лишением свободы сроком от 8 до 15 лет), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, наказывается лишением свободы сроком от 3 до 10 лет), ч.1 и 2 ст. 255 (Создание преступной организации, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 12 лет) Уголовного кодекса Украины.

Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении, их объявили в розыск.

Ранее “Телеграф” сообщал, что в Мариуполе похитили человека среди белого дня, инцидент попал на видео.