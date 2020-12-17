Боевики провели обстрелы на Донбассе и понесли потери

Потери российско-оккупационных войск состоянию на 16 декабря составили 3 человека. Среди них - безвозвратные (200) - обстоятельства смерти уточняются и санитарные (300) - 2 - обстоятельства также определяются.

Об этом в своем Телеграмм канале сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Также из сводки штаба ООС известно, что украинская сторона в это время не открывала ответный огонь.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Шумы, Авдеевка, Опытное и Водяное. В течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Украинские же защитники огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил был задержан 1 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Напомним, 15 декабря, Верховная Рада продлила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый «особый статус») на год - до 31 декабря 2021 года.