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На Буковине застрелили мужчину, который рубил елку в лесу: подробности трагедии (фото)

На Буковине застрелили мужчину, который рубил елку в лесу: подробности трагедии (фото)
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба полиции в Черновицкой области

В среду, 16 декабря, охотник застрелил мужчину, предполагая, что целился в косулю.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Охотник сам позвонил в полицию и сообщил, что во время охоты в лесу выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю. Когда подошел ближе, то увидел, что застрелил мужчину.

Буковина убийство

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели тело погибшего и прилегающую территорию. Полицейские установили его личность. Им оказался 56-летний житель села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения причины смерти.

Буковина убийство

Позже выяснилось, что погибший в тот день праздновал свой 56-й день рождения. В лес пошел, чтобы срубить елку к зимним праздникам. Срубить елку он успел, но донести домой уже нет.

Буковина убийство

Также известно, что охотником оказался бывший староста села. Оружие у мужчины зарегистрированное, охотился не в первый раз, поэтому эти леса хорошо знал. В лесном хозяйстве не исключают, что охотник мог в тот день охотиться и незаконно.

62-летнего охотника, который сам того не ведая, устроил охоту на человека, задержали. Если его вину докажут, стрелку грозит до 5 лет тюрьмы.

 Как сообщал "Телеграф", ранее на Буковине разоблачили преступную группу, которая лишила жизни мужчину, напав на него и его супругу.

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Все по теме:

Буковина, Охота, Фото, Убийства, Черновицкая область.

Автор:

Телеграф
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