На Буковине застрелили мужчину, который рубил елку в лесу: подробности трагедии (фото)

В среду, 16 декабря, охотник застрелил мужчину, предполагая, что целился в косулю.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Охотник сам позвонил в полицию и сообщил, что во время охоты в лесу выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю. Когда подошел ближе, то увидел, что застрелил мужчину.

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели тело погибшего и прилегающую территорию. Полицейские установили его личность. Им оказался 56-летний житель села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения причины смерти.

Позже выяснилось, что погибший в тот день праздновал свой 56-й день рождения. В лес пошел, чтобы срубить елку к зимним праздникам. Срубить елку он успел, но донести домой уже нет.

Также известно, что охотником оказался бывший староста села. Оружие у мужчины зарегистрированное, охотился не в первый раз, поэтому эти леса хорошо знал. В лесном хозяйстве не исключают, что охотник мог в тот день охотиться и незаконно.

62-летнего охотника, который сам того не ведая, устроил охоту на человека, задержали. Если его вину докажут, стрелку грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Буковине разоблачили преступную группу, которая лишила жизни мужчину, напав на него и его супругу.