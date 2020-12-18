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Таможенники в Одессе обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на свыше 10 млн грн

Таможенники в Одессе обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на свыше 10 млн грн
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Одесская таможня (facebook.com/ UkraineCustoms)

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook, передают в РБК-Украина.

Как сообщил РБК-Украина заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров. 

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре стоимость реально изъятых предметов таможенных правонарушений на Одесской таможне выросла вдвое и составила более 60 млн грн.

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Все по теме:

Одесса, Таможня, Контрабанда, Денис Пудрик.

Автор:

Телеграф
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