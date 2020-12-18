Новогодняя гирлянда едва не убила 6-летнюю девочку в Харькове

В Харькове новогоднее украшение едва не лишило жизни 6-летнюю девочку.
Об инцидента написал КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Фейсбук.
"Подготовка к Новогодним и Рождественским праздникам только началась, но печальные и опасные последствия праздников, мы получаем уже сегодня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что девочка обеими руками взялась за включенную гирлянду для елки и получила термический ожог ладоней.
После осмотра ребенка и ее отца госпитализировали.
В медучреждении напомнили о надобности соблюдать правила безопасности при обращении с гирляндами и игрушками, а также призвали не оставлять детей без присмотра.
Как сообщалось ранее, в одной из школ в Сумской области вместо елки к Новому году украсили стремянку.