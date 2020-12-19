Шторма как и не было: появились свежие фото и видео моря в Кирилловке

В курортную Кирилловку после разрушительного шторма и затяжных дождей, которые затопили все пляжи и даже путь к "даче Зеленского", наконец-то пришел штиль.

В сети опубликовали фото и видео, на которых видно, что море сейчас выглядит абсолютно спокойно. Причем, погода настолько устаканилась, что местные жители даже вышли на улицу, прогуляться вдоль побережья.

Также нашлись и те, кто решился на водные процедуры.

На кадрах, опубликованных в YouTube видно, что на берегу стоит густой туман и рассмотреть что-то вдалеке очень проблематично.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кирилловке Запорожской области сняли на видео одновременно два смерча.