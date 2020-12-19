На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)

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Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В субботу на День святого Николая, 19 декабря, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Пользователи сети начали выкладывать красочные фотографии с места проведения мероприятий. 

 
 
 
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Публикация от Diana Nikolskaya (@diananikolska)

 

 
 
 
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Публикация от Людмила Сеник (@liudmila533)

 

 
 
 
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Публикация от Sergey Kulakov (@sergey_kulakov)

 

Не обошлось без ЧП.

"На Софийской площади зажгли главную елку страны. А она взяла и немножко загорелась", - написал в Facebook журналист Сергей Гришин, выложив соответствующие кадры.

Тем временем, в Одессе оконфузились другим способом. На праздничных мероприятиях после зажжения главной елки города включили "блатной" шансон

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Киев, Елка, Новый год.

Автор:

Телеграф
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