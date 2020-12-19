На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)

В субботу на День святого Николая, 19 декабря, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.
Пользователи сети начали выкладывать красочные фотографии с места проведения мероприятий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не обошлось без ЧП.
"На Софийской площади зажгли главную елку страны. А она взяла и немножко загорелась", - написал в Facebook журналист Сергей Гришин, выложив соответствующие кадры.
Тем временем, в Одессе оконфузились другим способом. На праздничных мероприятиях после зажжения главной елки города включили "блатной" шансон.