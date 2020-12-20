Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП

На рельсах в Смеле Черкасской области прохожие обнаружили двоих подростков с ожогами тела.

Об этом сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

"В диспетчерскую поступило два вызова. Сообщили, что нашли двух мальчиков с ожогами на железной дороге в Смеле. Одного ребенка нашли на улице Звездной, 2. Второго - рядом со Знаменским грузовым парком у 73-го пути. В обоих случаях дети не помнят, что с ними произошло", - говорится в сообщении.

Известно, что ребята якобы прогуливались на железнодорожных путях вдоль цистерн.

Прибывшие на место вызова медики госпитализировали обоих пострадавших в Смелянскую городскую больницу. Один из них находится в реанимации.

"У 16-летнего парня медики диагностировали электротравму, термические ожоги лица и кисти 5% 1-2 степени. У 14-летнего мальчика - около 40% ожогов тела: лица, верхних и нижних конечностей, грудной клетки", - подчеркнули в ведомстве.

В ближайшее время подростков транспортируют в Черкасский ожоговый центр.