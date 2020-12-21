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Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)

Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф

20 декабря в Киеве водителю такси поступил, как позже оказалось необычный заказ: нужно было отвезти ребенка в больницу. По пути такси встретились полицейские, которые сопроводили его до места прибытия.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева Оперативного.

По словам водителя такси, у мальчика была температура около 40 и он несколько раз по дороге терял сознание.

В то же время трафик на дороге был не в пользу водителя.

"По пути мы встретили экипаж патрульной полиции с гос номером 6845, который сопроводил нас, минуя пробки и светофоры, прямо к больнице", - рассказал водитель такси. 

Видео самой поездки.

В свою очередь в сети подметили один печальный момент, касательно работы Полиции в Украине.

Но также многие пользватели выражали свою огромную благодарность всем людям, которые помогли ребенку добраться до больницы.

Стоит напомнить, что ранее в Подольском районе Киева пьяный водитель снес припаркованный автомобиль и близлежащий забор.

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Киев, Полиция.

Автор:

Телеграф
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