Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)

20 декабря в Киеве водителю такси поступил, как позже оказалось необычный заказ: нужно было отвезти ребенка в больницу. По пути такси встретились полицейские, которые сопроводили его до места прибытия.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева Оперативного.

По словам водителя такси, у мальчика была температура около 40 и он несколько раз по дороге терял сознание.

В то же время трафик на дороге был не в пользу водителя.

"По пути мы встретили экипаж патрульной полиции с гос номером 6845, который сопроводил нас, минуя пробки и светофоры, прямо к больнице", - рассказал водитель такси.

Видео самой поездки.

В свою очередь в сети подметили один печальный момент, касательно работы Полиции в Украине.

Но также многие пользватели выражали свою огромную благодарность всем людям, которые помогли ребенку добраться до больницы.

Стоит напомнить, что ранее в Подольском районе Киева пьяный водитель снес припаркованный автомобиль и близлежащий забор.