Днепр и область за сутки потрясли сразу три трагических ЧП: детали, фото и видео

В Днепропетровской области в субботу, 19 декабря, произошли сразу три резонансных происшествия.

Сообщения о преступлениях обнародованы пресс-службой Нацполиции области.

Первый инцидент произошел в одном из магазинов на улице Сечеславская Набережная, в центре Днепра.

В помещении магазина между двумя мужчинами произошел конфликт, вследствие которого 33-летний житель города избил 19-летнего парня.

Полиция открыла дело по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство).

Второе происшествие произошло в Никополе, там во время распития алкогольных напитков между хозяином дома и его гостем вспыхнул конфликт.

Спор перерос в драку, в ходе которой гость, 33-летний мужчина, нанес хозяину дома смертельную травму ножом.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Третий случай произошел в селе Николаевка Петропавловского района.

Там 20-летний злоумышленник пришел к односельчанину. В ходе возникшего конфликта, он схватил топор и нанес мужчине многочисленные ранения. Потерпевший скончался на месте, а его убийце теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Сумской области учитель выволок за волосы ученицу из класса, чем вызвал общественный резонанс.