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Мэр Броваров рассказал о дерзком нападении на свою семью, но верят ему не все

Мэр Броваров рассказал о дерзком нападении на свою семью, но верят ему не все
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Группа неизвестных ворвалась в дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избила его на глазах у жены и 9-летнего сына. 

О деталях инцидента он сам написал в Facebook.

"Вчера, в полдесятого вечера, группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - написал он. 

Сапожко отметил, что прибывшие на место полицейские открыли уголовное дело. 

В комментариях к записи пользователи сети поддержали Сапожко. 

Однако нашлись и те, кто усомнился в том, что в дом мэра можно попасть так просто. 

Как известно, из-за ряда нарушений результаты выборов в Броварах были отменены. Повторное голосование произойдет 17 января. 

Как сообщалось ранее, в Киеве неадекватный мужчина убил свою мать и спрятал ее тело в диван. 

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Все по теме:

Киевская область, Нападение, Бровары, Игорь Сапожко.

Автор:

Телеграф
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