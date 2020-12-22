Мэр Броваров рассказал о дерзком нападении на свою семью, но верят ему не все

Группа неизвестных ворвалась в дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избила его на глазах у жены и 9-летнего сына.

О деталях инцидента он сам написал в Facebook.

"Вчера, в полдесятого вечера, группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - написал он.

Сапожко отметил, что прибывшие на место полицейские открыли уголовное дело.

В комментариях к записи пользователи сети поддержали Сапожко.

Однако нашлись и те, кто усомнился в том, что в дом мэра можно попасть так просто.

Как известно, из-за ряда нарушений результаты выборов в Броварах были отменены. Повторное голосование произойдет 17 января.

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