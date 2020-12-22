Террористы "ЛНР" отправили в тюрьму на 17 лет участника обмена пленными

Боевики ОРЛО приговорили одного из участников обмена 2017 года к 17 годам лишения свободы.

Об этом сообщает т.н. "МГБ ЛНР".

Мужчина якобы причастен к шпионажу, подготовке терактов и незаконном обращении со взрывчаткой и боеприпасами.

По утверждениям оккупантов, уроженец Киевской области Тарас Олексиенко находясь в столичном СИЗО согласился сотрудничать с СБУ. В декабре 2017 года он после обмена удерживаемыми лицами попал на неподконтрольную украинским властям территорию.

Сообщается, что мужчина якобы по заданию СБУ вступил в "народную милицию" и передавал сведения о личном составе и перемещении техники. Также его обвиняют в том, что он якобы готовил теракт в Луганске.

Теперь "суд ЛНР" приговорил Олексиенко к 17 годам лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в городе Мурино Ленинградской области найдено тело боевика т.н. "ДНР" Андрея Чекина.