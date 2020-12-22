Смерть разведчика Ярослава Журавля: ГБР обязали открыть дело против Зеленского

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть дело о бездеятельности президента Владимира Зеленского, которая могла стать причиной гибели украинского разведчика Ярослава Журавля.

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Глеб Бабич.

"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля к ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия Владимира Зеленского, способствоавшие гибели морпеха", - написал он.

По словам Бабича, в частности, "суд обязал ГБР внести заявление в Единый реестр, и начать следственные действия". Кроме того, военный показал соответствующее постановление суда, которым закрепляется за ГБР обязательность этих действий и указал на интересный парадокс.

"Оказывается, он (Зеленский, - Авт.) не может быть ответственным, потому, что он не является военнослужащим (ну, биографию четырежды уклониста мы знаем). То есть - "командовать" вооруженными силами он может. Определять политику "просто перестать стрелять", начинать операцию "глаза путина", а также демонтировать (и демотивировать) боевые и возрожденные Вооруженные Силы своими "командными" действиями - он может, а отвечать – нет", - рассказал Бабич, описывая тезисы, которыми руководствовалось ГБР, изначально отказывая в иске отцу погибшего военного.

Напомним, Ярослав Журавель был в группе, отправишейся 13 июля 2020 года забирать тело командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине. В эвакуационной группе сержант Журавель шел первым. Боевики начали обстреливать группу эвакуации, несмотря на "режим тишины", согласованный через ОБСЕ.

После обстрела Ярослав был ранен и остался на поле боя без посторонней помощи. Три дня подряд боевики не давали проводить поисковую операцию. Сначала его видели с дрона украинской разведки, однако уже 16 июля стало понятно, что сержант умер от ранений. 21 июля тело Журавля боевики передали украинской стороне. Похоронили военного 23 июля в селе Андреевка, под Днепром, где он родился и вырос.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики "ЛНР" вернули тело бойца ВСУ, который оказался задушен.