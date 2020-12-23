Снегопад в Киеве вызвал коллапс на дорогах

23 декабря в столице Украины на дорогах произошел коллапс. Причиной тому стал обильный снегопад.
Об этом сообщается на сайте google-карт.
Ситуация с пробками в Киеве на данный момент:
В то же время из-за непогоды в столице произошло множество аварий.
Так, на Жулянах, на улице Колоса произошло ДТП при участии легкового автомобиля и фуры. К счастью, обошлось без жертв.
Видео с места происшествия:
А тем временем в Голосеевском районе на ул Антоновича, бывшая Горького машина влетела в светофор.
Кадры с места инцидента:
Снегопад прошелся не только по Киеву но и по ближайших населенных пунктах.
Таким образом в Вышгороде произошло ДТП: водитель Mitsubishi не справился с управлением и перекинувшись, слетел с дороги.
Видео с места событий:
Стоит напомнить, что ранее синоптики предупреждали о трехдневном снегопаде в столице.