Снегопад в Киеве вызвал коллапс на дорогах

23 декабря в столице Украины на дорогах произошел коллапс. Причиной тому стал обильный снегопад.

Об этом сообщается на сайте google-карт.

Ситуация с пробками в Киеве на данный момент:

В то же время из-за непогоды в столице произошло множество аварий.

Так, на Жулянах, на улице Колоса произошло ДТП при участии легкового автомобиля и фуры. К счастью, обошлось без жертв.

Видео с места происшествия:

А тем временем в Голосеевском районе на ул Антоновича, бывшая Горького машина влетела в светофор.

Кадры с места инцидента:

Снегопад прошелся не только по Киеву но и по ближайших населенных пунктах.

Таким образом в Вышгороде произошло ДТП: водитель Mitsubishi не справился с управлением и перекинувшись, слетел с дороги.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что ранее синоптики предупреждали о трехдневном снегопаде в столице.