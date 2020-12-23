На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)

19 декабря в ДТП на Донбассе погибла старший солдат ВСУ Салахутдинова Елена. У 35-летней женщины остался маленький сын.

Об этом сообщили в Фейсбуке 37 Отдельного мотопехотного батальйона.

"Елена была настоящим воином, достойной дочерью Украины. Она была упорной и целенаправленной, человеком чести, поэтому ее смерть - невероятно большая потеря как для нашей воинской части, так и для всей Украины, которую она так преданно защищала", - так о женщине отзываются в 37 мотопехотном батальйоне.

Согласно информации батальйона, прощание с умершей прошло 23 декабря.