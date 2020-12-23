В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента

В среду, 23 декабря, в Одессе правоохранители на основании решения суда устроили обыск у 23-летнего мужчины, который обстрелял полицейских из окна, таким образом проявив свое "гостеприимство".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, обыск в квартире парня должны были проводить в рамках уголовного производства по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Правоохранители уточнили, что стрелок устроил пальбу из травматического оружия со второго этажа. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании преступника, устроившего вооруженный отпор правоохранителям.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.