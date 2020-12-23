Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента

В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
16:18 Сегодня Телеграф

В среду, 23 декабря, в Одессе правоохранители на основании решения суда устроили обыск у 23-летнего мужчины, который обстрелял полицейских из окна, таким образом проявив свое "гостеприимство".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, обыск в квартире парня должны были проводить в рамках уголовного производства по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Стрельба в Одесса

Правоохранители уточнили, что стрелок устроил пальбу из травматического оружия со второго этажа. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Стрельба в Одесса

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Стрельба в Одесса

Решается вопрос о задержании преступника, устроившего вооруженный отпор правоохранителям.

Как сообщал "Телеграф", ранее  в Одессе произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Стрельба, Видео, Фото.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Стало известно, как распределят наследство Кернеса
03 Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
04 Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)
05 Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь