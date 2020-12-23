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Среда, 23.12.2020
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Девушка устроила поножовщину в сердце Одессы из-за просьбы позвонить: ей грозит до 8 лет тюрьмы

Девушка устроила поножовщину в сердце Одессы из-за просьбы позвонить: ей грозит до 8 лет тюрьмы
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф

В Одессе в среду, 23 декабря, произошел вопиющий случай: 46-летний прохожий обратился к мимо проходившей девушке позвонить с ее телефона. Вряд ли мужчина предполагал, что такая безобидная просьба закончится для него ножевым ранением в грудь и больничной койкой.

Об этом ЧП рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.

Девушка нанесла проникающее ранение в грудь незнакомому мужчине и сразу же скрылась. Медиков для опешившего одессита вызвали прохожие. А беглянку через несколько дней полицейские отыскали у ее знакомых. Там она скрывалась, дабы не нести ответственность за содеянное.

Одесса поножовщина

"Произошел конфликт, я достала нож и ударила два раза, потом выбросила его в море", - рассказала 19-летняя подозреваемая правоохранителям во время допроса.

Преступница на данный момент находится под домашим арестом. Ей грозит от пяти до 8 лет тюрьмы.

В тоже время, об аналогичном инциденте сообщает "Думская". По данным издания, некий 46-летний мужчина на углу Дерибасовской и Гаванной долго ссорился с двумя женщинами, после чего те пошли в неизвестном направлении, а пострадавший начал звать на помощь и держаться за живот. Позже выяснилось, что он получил ножевое ранение. Интересно, что возраст мужчин совпадает. Не исключено, что речь идет об одном и том же инциденте.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 декабря, в Одессе правоохранители на основании решения суда устроили обыск у 23-летнего мужчины, который обстрелял полицейских из окна.

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Все по теме:

Одесса, Видео, Фото, Нападения, п, Поножовщина.

Автор:

Телеграф
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