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Четверг, 24.12.2020
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В Киеве горе-подрывник почти смог ограбить банк (фото)

В Киеве горе-подрывник почти смог ограбить банк (фото)
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф

В Оболонском районе Киева неизвестный взорвал помещение отделения ПриватБанка с целью ограбить терминал самообслуживания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Отмечается, что за 2 часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов. 

"С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала в помещении самообслуживания неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала оставалась еще недоступной и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Также взрыв повредил автомобиль SsangYong - осколки выбили у него заднее левое окно.

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Все по теме:

Киев, Банк, Ограбление.

Автор:

Телеграф
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