В Киеве горе-подрывник почти смог ограбить банк (фото)

В Оболонском районе Киева неизвестный взорвал помещение отделения ПриватБанка с целью ограбить терминал самообслуживания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Отмечается, что за 2 часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов.

"С камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала в помещении самообслуживания неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала оставалась еще недоступной и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Также взрыв повредил автомобиль SsangYong - осколки выбили у него заднее левое окно.