Мужчины без масок устроили потасовку в троллейбусе Киева: одного ранили ножом (видео)

В Киеве поздно вечером в четверг, 24 декабря пассажиры устроили безобразную драку в троллейбусе с поножовщиной, в результате один из пассажиров получил ранение.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" на своей Facebbook-странице.

Так, ЧЧП произошло в салоне троллейбуса №31, который двигался в сторону Троещины. Сначала мужчины, которые были из разных компаний – три в одной и три – в другой, препирались словесно, а позже дело дошло даже до драки, которая переросла в поножовщину. В результате конфликта один человек получил ножевое ранение.

На опубликованных кадрах видно, что один из мужчин, голова которого покрыта капюшоном, ведет себя не вполне адекватно. Удивительно, как во время случившейся "мясорубки" не пострадал никто из пассажиров, которые оказались невольными свидетелями конфликта.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве на Оболони из-за ДТП образовалась пробка утром, 16 декабря. В итоге все закончилось драками и газовыми баллончиками.