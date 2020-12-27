Скачать
Воскресенье, 27.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
"Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев: сколько придется платить с января 2021 года
"Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев: сколько придется платить с января 2021 года
Какой праздник 27 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 декабря: народные приметы и запреты
Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)
Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)

Как Киев встречал Новый год полвека назад: в сети вспомнили архивные фото

Как Киев встречал Новый год полвека назад: в сети вспомнили архивные фото
05:31 Сегодня Телеграф

Уже совсем скоро наступит долгожданный праздник - Новый год 2021. В наши дни Новый год – это знаменитый салат «Оливье», шампанское, большое количество гостей, угощения, которые готовятся неизменно в спешке, а фоном звучат звуки из полюбившегося кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», вечер канонады из пиротехники.

Но все эти традиции имеют свои корни.

В группе "Цікава Оболонь" решили вспомнить, как отмечали этот праздник в 70-80-х годах в Оболонском районе столицы Украины.

Елка возле  Универсама №3, конец 1970-х годов. Фото П. Кухарского.

Елка у дома быта "Оболонь", январь, 1992 года. Фото В. Дядюшенко.

Приехали навестить детей и внуков на эту Богом забытую Оболонь. Фото П. Кухарского, конец 1970-х годов.

Универсам №3 на фоне почти построенной «ромашки» (кукурузы). Фото В. Дядюшенко, январь 1980 года.

На кассе универсама №3. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Универсам №9. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Универсам №9 в час пик. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Новый магазин у метро "Героев Днепра". Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, начало 1990-х годов.

Магазин "Стройматериалы" у метро "Героев Днепра". Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, начало 1990-х годов.

Обычные зимние развлечения, конец 1970-х годов. Фото П. Кухарского.

Елка у дома быта "Оболонь", начало 1990-х годов.

Дом быта на Минской. Фото ГНАСБ им. В. Заболотного., 1984 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Оболонь, Новый год.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пограничники "завернули" в Борисполе россиянку, радовавшуюся Крымскому мосту
02 Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)
03 В Одессе на продаже елок поймали беглого бандита: елочники отбивали его у полиции (видео)
04 Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
05 Стало известно, сколько "миротворцы" России зарабатывают в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
Российские военные пальнули из пушки по &quot;Детскому миру&quot; и красиво объяснили конфуз
Российские военные пальнули из пушки по "Детскому миру" и красиво объяснили конфуз
Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь