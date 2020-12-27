Как Киев встречал Новый год полвека назад: в сети вспомнили архивные фото

Уже совсем скоро наступит долгожданный праздник - Новый год 2021. В наши дни Новый год – это знаменитый салат «Оливье», шампанское, большое количество гостей, угощения, которые готовятся неизменно в спешке, а фоном звучат звуки из полюбившегося кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», вечер канонады из пиротехники.

Но все эти традиции имеют свои корни.

В группе "Цікава Оболонь" решили вспомнить, как отмечали этот праздник в 70-80-х годах в Оболонском районе столицы Украины.

Елка возле Универсама №3, конец 1970-х годов. Фото П. Кухарского.

Елка у дома быта "Оболонь", январь, 1992 года. Фото В. Дядюшенко.

Приехали навестить детей и внуков на эту Богом забытую Оболонь. Фото П. Кухарского, конец 1970-х годов.

Универсам №3 на фоне почти построенной «ромашки» (кукурузы). Фото В. Дядюшенко, январь 1980 года.

На кассе универсама №3. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Универсам №9. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Универсам №9 в час пик. Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, 1980-е годы.

Новый магазин у метро "Героев Днепра". Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, начало 1990-х годов.

Магазин "Стройматериалы" у метро "Героев Днепра". Фото ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, начало 1990-х годов.

Обычные зимние развлечения, конец 1970-х годов. Фото П. Кухарского.

Елка у дома быта "Оболонь", начало 1990-х годов.

Дом быта на Минской. Фото ГНАСБ им. В. Заболотного., 1984 год.