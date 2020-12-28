Выманивают крупные суммы: схема обмана мошенников в ТРЦ Киева попала на видео

В Киеве раскрыли схему мошенничества с купюрами в торговом центре SkyMall.

О происшествии сообщили в Фейсбук-группе Киева оперативного.

Там также поделились видео из магазина, где и произошел сам инцидент.

Согласно заявленным данным, 26 декабря в ТРЦ SkyMall в магазин Моро зашел человек и представился грузчиком с другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами и он попросил разменять 10 000 грн крупными. В результате чего мастерски обманул кассира на 5000 грн, запрятав при пересчете деньги себе в рукав.

Стоит напомнить, что ранее 27 декабря в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота.