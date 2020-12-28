На шахте в Луганской области произошла трагедия: подробности

На шахте "Золотое" в Луганской области вследствие обвала горной массы погиб горняк.
Об этом написал народный депутат Михаил Волынец в Фейсбук.
Он сообщил, что обвал произошел ночью на горизонте 687 м. Под завалами оказались два шахтера.
Одного из них удалось оперативно высвободить из под завалов, поиски другого продолжались в течение трех смен, однако чуда не произошло.
"Тело высвобождено из-под завала бездыханным с многочисленными травмами головы. Погибший - переселенец из Первомайска. В последнее время проживал в г.. Лисичанск. Принимаются меры для выявления близких и родственников погибшего", - написал Волынец.
Как сообщалось ранее, угольной промышленности ОРДО пророчат крах. Учитывая череды аварий на шахтах ОРДО и общего спада потребления угля из-за пандемии COVID-19 итоговая добыча вряд-ли превысит отметку в 6 миллион тонн.