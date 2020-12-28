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На шахте в Луганской области произошла трагедия: подробности

На шахте в Луганской области произошла трагедия: подробности
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На шахте "Золотое" в Луганской области вследствие обвала горной массы погиб горняк. 

Об этом написал народный депутат Михаил Волынец в Фейсбук. 

Он сообщил, что обвал произошел ночью на горизонте 687 м. Под завалами оказались два шахтера. 

Одного из них удалось оперативно высвободить из под завалов, поиски другого продолжались в течение трех смен, однако чуда не произошло. 

"Тело высвобождено из-под завала бездыханным с многочисленными травмами головы. Погибший - переселенец из Первомайска. В последнее время проживал в г.. Лисичанск. Принимаются меры для выявления близких и родственников погибшего", - написал Волынец. 

Как сообщалось ранее, угольной промышленности ОРДО пророчат крах. Учитывая череды аварий на шахтах ОРДО и общего спада потребления угля из-за пандемии COVID-19 итоговая добыча вряд-ли превысит отметку в 6 миллион тонн.

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Все по теме:

Луганская область, Шахты, Михаил Волынец.

Автор:

Телеграф
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