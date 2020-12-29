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Истекающего кровью парня нашел младший брат: на Одесчине загадочно скончался подросток

Истекающего кровью парня нашел младший брат: на Одесчине загадочно скончался подросток
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

На Одесчине, в Тарутинском районе, произошло смертельное ЧП: мальчик обнаружил своего 15-летнего брата с ножом, воткнутым  живот.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

28 декабря 15-летнего парня с ножевым ранением живота обнаружил в его комнате младший брат. Мальчик немедленно позвал на помощь мать, а та - врачей.

"Несмотря на все их усилия, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось, юноша умер от острой кровопотери", - говорится в сообщении.

Как рассказали полицейские, семья погибшего характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было, и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал. На данный момент обстоятельства и причины происшествия еще устанавливаются.

"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве за сутки произошло сразу два самоубийства.

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Все по теме:

Подростки, Одесская область, Самоубийства.

Автор:

Телеграф
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