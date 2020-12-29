Дети оккупированного Донбасса встречают Новый год с автоматами в руках (видео)

Боевики группировки "ЛНР" в преддверии Нового года провели "учения" среди подростков на одном из оккупированных полигонов в Луганской области, где обучали детей обращению с оружием.

Соответствующее видео оккупанты показали 29 декабря на YouTube-канале "народной милиции" группировки.

На опубликованном ролике видно, как оккупанты показывают подросткам "начинку" автомата Ак-74, учат их стрелять и рассказывают о работе танкистов на передовой.

"Оккупированная Луганская область. С подростками продолжают проводить т.н. "военно-патриотическое воспитание", готовя очередных наемников на войны во всем мире", - прокомментировал видео в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Су*о, родився, помер ні за х**", "Молоде м'ясо лугандонії та дирляндії", - не выбирают выражений комментаторы под постом Штирлица в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 декабря, украинца Александра Пупкова, который ранее попал в плен к боевикам незаконных формирований "ЛНР" удалось вернуть домой.