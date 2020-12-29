Дети оккупированного Донбасса встречают Новый год с автоматами в руках (видео)

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18:36 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Боевики группировки "ЛНР" в преддверии Нового года провели "учения" среди подростков на одном из оккупированных полигонов в Луганской области, где обучали детей обращению с оружием.

Соответствующее видео оккупанты показали 29 декабря на YouTube-канале "народной милиции" группировки.

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На опубликованном ролике видно, как оккупанты показывают подросткам "начинку" автомата Ак-74, учат их стрелять и рассказывают о работе танкистов на передовой.

"Оккупированная Луганская область. С подростками продолжают проводить т.н. "военно-патриотическое воспитание", готовя очередных наемников на войны во всем мире", - прокомментировал видео в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц".

ЛНР автоматы

"Су*о, родився, помер ні за х**", "Молоде м'ясо лугандонії та дирляндії", - не выбирают выражений комментаторы под постом Штирлица в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 декабря, украинца Александра Пупкова, который ранее попал в плен к боевикам незаконных формирований "ЛНР" удалось вернуть домой.

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Все по теме:

Дети, Луганская область, Учения, Боевики, Донбасс, Новый год, ЛНР, Полигоны.

Автор:

Телеграф
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