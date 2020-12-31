Под Киевом смертельная авария, пострадавшие в тяжелом состоянии (фото)

В ночь на четверг, 31 декабря, возле кольцевой дороги в Броварах произошла авария с участием Lexus и Reno Megane, в результате которой один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

"По прибытию спасателями было проведено работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля Reno Megane. В результате ДТП погиб 1 человек и 1 спасен. Еще двух пострадавших передано медикам", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Трибуна Бровары", внедорожник Lexus LX 570 "подрезал" легковушку. Водитель последнего не справился с управлением и "вылетел" на обочину. Водители начали останавливаться, чтобы помочь пострадавшим. Остановился и водитель того Lexus. Но сотрудников полиции не дождался. Оставив свой автомобиль на месте ДТП, виновник скрылся.

Водителя и 50-летнюю пассажирку Renault Megane доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие в аварии водитель и пассажирка со значительными политравмами находятся в реанимационном отделении больницы.

Кроме того, вторая пассажирка, которой было 30 лет, погибла на месте аварии.