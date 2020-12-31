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В киевской маршрутке устроили новогоднюю драку за сдачу (видео)

В киевской маршрутке устроили новогоднюю драку за сдачу (видео)
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

В Киеве в одной из маршруток произошла драка водителя и пассажира. 

Кадрами делится паблик Киев Оперативный в Фейсбук. 

"Новогодняя драка в 205 маршрутке водителя и пассажира за сдачу", - говорится в подписи к видео. 

Данных о том, чем же закончилась драка не поступало. 

Как сообщалось ранее, в Одессе и Львове местные жители в канун Нового года устроили давки в супермаркетах, помимо того, длинные очереди выстроились под дверьми здания. 

Тем временем на одесских пляжах, в связи с аномально высокой температурой, можно было заметить купающихся и занимающихся серфингом людей

Помимо того, в городе неоднократно были замечены толпы бегунов и велосипедистов в костюмах дедов морозов.

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Киев, Драка.

Автор:

Телеграф
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