В киевской маршрутке устроили новогоднюю драку за сдачу (видео)

В Киеве в одной из маршруток произошла драка водителя и пассажира.

Кадрами делится паблик Киев Оперативный в Фейсбук.

"Новогодняя драка в 205 маршрутке водителя и пассажира за сдачу", - говорится в подписи к видео.

Данных о том, чем же закончилась драка не поступало.

Как сообщалось ранее, в Одессе и Львове местные жители в канун Нового года устроили давки в супермаркетах, помимо того, длинные очереди выстроились под дверьми здания.

Тем временем на одесских пляжах, в связи с аномально высокой температурой, можно было заметить купающихся и занимающихся серфингом людей.

Помимо того, в городе неоднократно были замечены толпы бегунов и велосипедистов в костюмах дедов морозов.