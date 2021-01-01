Люди повисли на высоте: на популярном украинском курорте в Карпатах произошло ЧП (фото)

1 января около 13:35 в селе Славское Сколевского района, Львовской области произошло ЧП: в результате выхода из строя трансформаторной подстации, произошла остановка канатной дороги.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ГСЧС Украины.

Так, сотрудниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератора.

В то же время на 14:20 спасатели ГСЧС начали работы по снятию турстов с канатной дороги. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха составляет 1 градус тепла.

При этом, в спасательную операцию привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 чел. о / с и 2 ед. техники 2-го специального центра быстрого реагирования.

Позднее по состоянию на 15:00 спасателями были сняты 29 человек, из них 5 детей. Но работы еще продолжаются.

В Телеграм-канале также поделились фото с места событий:

Стоит напомнить, что ранее, в среду, 30 декабря, в Карпатах туристка из Киева получила травму хребта, в связи с чем понадобилась помощь спасателей для ее эвакуации.