У могилы агента НКВД Кузнецова во Львове обнаружили подкоп: ранее его прах запретили вывозить в Россию (фото)

Неизвестные сделали подкоп могилы советского агента НКВД Николая Кузнецова, расположенный на Холме славы во Львове. О подкопе, который обнаружил прохожий, стало известно в четверг, 31 декабря.

Об этом сообщает "Zaxid.net".

Подкоп обнаружили в клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яму неизвестные, устроившие подкоп, сверху прикрыли доской. Что побудило неизвестных совершить такое, пока неясно, но, вероятно, речь идет о попытке похитить останки советского агента или о подготовке к подрыву могилы.

По состоянию на утро пятницы, 1 января, подкоп уже засыпали, следов вмешательства почти не заметно.

Напомним, могила Николая Кузнецова размещена на Холме Славы – месте, где похоронены русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой войне.

Как сообщал "Телеграф", могилу Кузнецова оскверняют не впервые. В 2018 году на могиле неизвестные нарисовали желтой краской тризуб, а также написали "враг УПА" и "палач".