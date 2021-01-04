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Зрелище не для слабонервных: в Одессе мужчина устроил посленовогодний заплыв в штормовом море

Зрелище не для слабонервных: в Одессе мужчина устроил посленовогодний заплыв в штормовом море
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В понедельник, 4 января, в Одессе мужчина устроил посленовогодний заплыв в штормовом Черном море.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале Х Одесса.

Там также поделились видеозаписью самого заплыва, которое удивило сеть:

В то же время в Одессе согласно прогнозу погода в понедельник облачная, но без осадков.

Температура воздуха держится на уровне от +4 до +5 градусов.

 

Стоит отметить, что в Одессе, благодаря аномально высокой температуре воздуха и воды в море, местные жители открыли "купальный сезон". 

Напомним, что в Одессе 30 декабря температура воздуха поднялась до +11 градусов. Поэтому некоторые граждани пошли купаться и заниматься серфингом, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города. 

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Одесса, Шторм.

Автор:

Телеграф
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