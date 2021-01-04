Зрелище не для слабонервных: в Одессе мужчина устроил посленовогодний заплыв в штормовом море

В понедельник, 4 января, в Одессе мужчина устроил посленовогодний заплыв в штормовом Черном море.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале Х Одесса.

Там также поделились видеозаписью самого заплыва, которое удивило сеть:

В то же время в Одессе согласно прогнозу погода в понедельник облачная, но без осадков.

Температура воздуха держится на уровне от +4 до +5 градусов.

Стоит отметить, что в Одессе, благодаря аномально высокой температуре воздуха и воды в море, местные жители открыли "купальный сезон".

Напомним, что в Одессе 30 декабря температура воздуха поднялась до +11 градусов. Поэтому некоторые граждани пошли купаться и заниматься серфингом, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города.