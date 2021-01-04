Избиение дочери узника Кремля Приходько в Крыму: выяснились важные подробности

Нападение на семью украинского политзаключенного Олега Приходько из Крыма произошло в октябре в селе Орехово, что в Сакском районе.

Об этом КПГ сообщила дочь Олега Приходько Наталья.

По ее словам, соседи часто оскорбляли ее мать после ареста отца и специально провоцировали конфликт.

Нападение произошло 28 октября 2020 года, когда Наталья и ее двоюродный брат Александр потребовали от соседей прекратить оскорбления. В ответ Наталья получила от соседки доской по спине, а сосед жестоко избил ее брата.

Вследствие происшествия, Александр попал в больницу.

Семья обратилась в полицию, дело о нападении передано в суд.

Как сообщалось, о нападении на жену и дочь Приходько написал 3 января глава партии "Свобода" Олег Тягнибок.