Таксист разбил пассажиру нос из-за щенка: подробности и видео скандала в Виннице

В ночь на 4 января в Виннице произошла драка между водителем такси и пассажирами. Причиной для насилия стал 2-х месячный щенок. Супруги возвращались домой из гостей и забыли указать, что с нимим будет домашнее животное.

Об этом рассказали в сюжете телеканала ТСН.

По словам потерпевшей девушки, когда они с супругом вызвали такси то не предупредили, что будут ехать с домашним животным. Водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал хамить. Пассажиры пытались вызвать полицию, а таксист - позвал своих товарищей. "На аварийках, на мигалках, все слетелись. Муж вышел, его массово начали все бить, я увидела, что он на коленях в луже крови", - рассказала пострадавшая.

"Я хотел выйти объяснить более адекватным таксистам, в чем дело и за долю секунды начинают меня бить. Слышал как собака пищит, женщина кричит, все полностью была в крови", - вспоминает пострадавший. У мужчины сломан нос и гематомы, у его жены сотрясение головного мозга, черепно мозговая травма и множественные ушибы тела.

В то же время водитель такси, устроивший разборки из-за щенка, на интервью не согласился.

В полиции открыли несколько уголовных производств, но пострадавшим считают и таксиста. Пострадавший Иван считает, следствие затягивают намеренно, потому что жена таксиста работает в полиции. "Он передал трубку следователем и она разговаривала со следователями и давала указания", - рассказывает он.

В свою очередь в полиции предвзятое отношение к пассажирам отрицают, а в службе такси от водителя вообще открестились. Чтобы избежать таких ситуаций в службах такси советуют пассажирам внимательно изучить условия перевозки и делать вызов с пометкой о животных. Утверждают, если бы так сделали Иван и Светлана конфликта не было бы.

Но Иван и Светлана в порядочность таксистов в отношении животных уже не верят. Теперь, говорят, Бакса в такси больше не повезут. Носить своего щенка будут на руках.

Стоит напомнить, что в этот же ден, 4 января, в Харькове парень повздорил с кассиршей одной из торговых сетей, после чего ударил ее ногой по лицу. Впрочем "карма" настигла его относительно быстро - местные жители решили провести самосуд над агрессивным молодым человеком.