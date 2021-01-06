"С*ка твоя мать!" Потасовка в одесской маршрутке попала на видео

В одесской маршрутке произошла потасовка между пассажирами.

Неадекватный мужчина нецензурно выражался и обзывал женщину. После чего угрожал и пытался ее ударить.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает одесский паблик.

Женщина попросила водителя вызвать полицию.

Инцидент попал на видео. На видео видно, что мужчина не уверенно стоит на ногах и шатается, скорей всего он пьяный. Стоит отметить также, что все пассажиры без масок. А водитель не реагирует на скандал.

Внимание!!! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, как писал "Телеграф", 16 декабря в Одессе водитель маршрутки побил пассажира за то, что тот расплатился мелочью.