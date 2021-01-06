Смертельная авария в Одессе: появились новости о причине и состоянии пострадавших

В Одессе на перекрестке столкнулись пять автомобилей, в результате погибли двое мужчин.

В полиции сообщили, что "Тойота" протаранила BMW. Немецкий автомобиль отбросило на три другие машины – Mercedes, Volkswagen и автобус "БАЗ", после чего BMW загорелся.

29-летний водитель БМВ и его 28-летний пассажир погибли в горящей машине. Еще пятерых госпитализировали.

Пострадавшие были доставлены вчера в ГКБ №11, сообщает Телеграмм-канал "Новости Одессы".

Как рассказал главврач больницы Николай Турчин, трое пациентов – водитель и пассажиры автомобиля Toyota — находятся в тяжелом состоянии.

Двое пострадавших пассажиров автобуса БАЗ проходят лечение амбулаторно. Среди них – 15-летний парень, у которого подозревали черепно-мозговую травму. После медицинского обследования юношу отпустили домой.

Кроме того, полиция установила, что виновником столкновения автомобилей на пересечении Мясоедовской и Разумовской улиц был водитель легковой Toyota, который двигался по Мясоедовской и выехал на перекресток на красный. Водитель подрабатывал таксистом и как раз вез пассажиров, его задержали.