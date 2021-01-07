Облюбовали бомжи и наркоманы: появились фото запущенного стадиона в Киеве

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Четверг, 07.01.2021
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00:31 Сегодня Телеграф

Стадион в Киеве, расположенный на улице Шепелева, 5, находится в ужасном состоянии.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры".

"Кроме мусора на поле и трибунах, добавились сломанные двери входа в подтрибунные помещения", - говорится в сообщении, где указывается, что речь идет о помещениях, где когда-то находились раздевалки и хранился инвентарь.

Стадион в Киеве

Кроме того, в Telegram-канале уточняют, что в заброшенных помещениях уже давно поселились люди без определенного места жительства и те, кто злоупотребляет наркотическими веществами.

Стадион в Киеве

На кадрах действительно видно помещения когда-то действующего стадиона, который превратился в недострой.

Стадион в Киеве

Если бы туда зашел человек, который никогда не видел, как выглядел стадион до того, как здание пришло в упадок, вряд ли бы догадался, что именно было на этом месте ранее.

Как сообщал "Телеграф", ранее на стадионе под Запорожьем прогремел взрыв.

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Киев, Фото, Стадионы.

Автор:

Телеграф
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