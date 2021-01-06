В оккупированном Луганске подорвался один из главарей боевиков "ЛНР"

В ночь на среду, 6 января, в жилом доме на окраине Луганска прогремел взрыв, в результате которого пострадал начальник управления "народной милиции ЛНР" Ян Лещенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Информационный навигатор".

По данным местных СМИ, инцидент произошел, ориентировочно, немногим за полночь в квартире начальника управления "народной милиции ЛНР" Яна Лещенко. На данный момент целый квартал оцеплен сотрудниками "комендатуры народной милиции ЛНР" и патрульными.

После взрыва на уровне третьего этажа жителей всего дома эвакуировали на улицу прибывшие сотрудники МЧС и "милиции".

Также известно, что руководитель боевиков был госпитализирован с ожогами в Луганскую областную больницу (на улице 50-летия обороны Луганска).

По данным местных "властей", причиной происшествия был взрыв бытового газа.

"Однако, согласно показаниям местных жителей, "металлические осколки и находившиеся внутри квартиры вещи разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки", что может указывать на взрыв ручной гранаты", - отмечают в Telegram-канале, добавляя, что на месте ЧП также не было пожара, что явно противоречит указанной версии.

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