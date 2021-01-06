Признайте Голодомор украинцев: что происходит под зданием посольства Израиля в Киеве (фото, видео)

В среду вечером, 6 января, националисты провели акцию у посольства Израиля в Украине из-за комментария израильского посла Джоэля Лиона в адрес марша в честь вождя ОУН Степана Бандеры, который прошел в Киеве на днях.

Фото с места событий опубликовал Telegram-канал Україна ЧП.

Изначально пост посла вызвал негатив в соцсетях, а теперь активисты перешли в реал. В частности, активисты собираются потребовать у Израиля "покаяться за геноцид", намекая на роль большевиков еврейской национальности в Голодоморе.

Первоначально акцию анонсировал глава С14 Евгений Карась. В соцсетях выступали на эту тему и другие представители радикального движения в Украине.

Во время митинга протестующие скандировали "Признайте Голодомор украинцев", зажигали флаера и оставили на асфальте надпись: "Признайте Голодомор".